Мужчина погиб под колесами ВАЗа возле Николаевского кладбища в Таганроге

В Таганроге под колесами легковушки погиб 36-летний мужчина. Смертельная авария произошла около 6 утра 28 ноября на Николаевском шоссе, 1.Пешеход перебегал дорогу в неустановленном месте недалеко от Николаевского кладбища. Водитель «ВАЗ-21083» заметил пешехода слишком поздно и не успел затормозить. Мужчина попал под колеса авто. На место ЧП прибыли медики и правоохранители.По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, пострадавший от полученных травм умер на месте.