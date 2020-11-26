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Мужчина погиб под колесами ВАЗа возле Николаевского кладбища в Таганроге

Мужчина погиб под колесами ВАЗа возле Николаевского кладбища в Таганроге
В Таганроге под колесами легковушки погиб 36-летний мужчина. Смертельная авария произошла около 6 утра 28 ноября на Николаевском шоссе, 1.

Пешеход перебегал дорогу в неустановленном месте недалеко от Николаевского кладбища. Водитель «ВАЗ-21083» заметил пешехода слишком поздно и не успел затормозить. Мужчина попал под колеса авто. На место ЧП прибыли медики и правоохранители.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, пострадавший от полученных травм умер на месте.

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