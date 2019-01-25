В Ростове мужчина подозревается в убийстве своей бывшей жены



В Ростове местный житель задержан по подозрению в убийстве своей бывшей жены.



25 января в полицию обратился мужчина, который сообщил об исчезновении своей 34-летней дочери. По его словам, накануне вечером девушка уехала на машине с бывшим мужем. С тех пор о том, где она находится, ничего не известно.



В процессе расследования версия о том, что к исчезновению ростовчанки причастен экс-супруг, подтвердилась.



- По версии следствия, в машине он несколько раз ударил свою бывшую жену молотком по голове, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР Ростовской области Галина Гагалаева. - Потом он положил её тело в машину и вывез из Ростова.



Далее подозреваемый закопал труп. Следователи установили место захоронения.



К тому же правоохранители нашли человека, который знал о преступлении, но скрывал это. Известно, что он был знаком с подозреваемым. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления».