Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове мужчина подозревается в убийстве своей бывшей жены

В Ростове мужчина подозревается в убийстве своей бывшей жены
В Ростове местный житель задержан по подозрению в убийстве своей бывшей жены.

25 января в полицию обратился мужчина, который сообщил об исчезновении своей 34-летней дочери. По его словам, накануне вечером девушка уехала на машине с бывшим мужем. С тех пор о том, где она находится, ничего не известно.

В процессе расследования версия о том, что к исчезновению ростовчанки причастен экс-супруг, подтвердилась.

- По версии следствия, в машине он несколько раз ударил свою бывшую жену молотком по голове, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР Ростовской области Галина Гагалаева. - Потом он положил её тело в машину и вывез из Ростова.

Далее подозреваемый закопал труп. Следователи установили место захоронения.

К тому же правоохранители нашли человека, который знал о преступлении, но скрывал это. Известно, что он был знаком с подозреваемым. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.