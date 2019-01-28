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В Ростове адвокату, до смерти забившему бывшую жену, избрали меру пресечения

В Ростове адвокату, до смерти забившему бывшую жену, избрали меру пресечения
Ростовскому адвокату, который убил бывшую супругу молотком, избрали меру пресечения. Такую информацию предоставили в Следственном комитете 30 января.

Напомним, 25 января в отдел полиции обратился мужчина. Он рассказал, что разыскивает свою 34-летняя дочь. По его словам, женщина встречалась со своим экс-мужем. Она уехала, сев к нему в машину, и исчезла.

Следователи заподозрили, что бывший супруг причастен к пропаже ростовчанки. Они вычислили и задержали 36-летнего адвоката Владислава Б.

По версии следствия, в автомобиле он взял молоток и несколько раз ударил им женщину по голове. Убив её, он спрятал труп в багажник. Далее подозреваемый вывез тело за город и закопал. Правоохранители установили место захоронения.

- Сейчас задержанному избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР Ростовской области Галина Гагалаева.

Также выяснилось, что знакомый Владислава знал о преступлении, но скрывал это. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления».

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