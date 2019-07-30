Житель Ростовской области подозревается в жестоком убийстве своей тёти-пенсионерки



Фото: sarnovosti.ru

В Ростовской области житель Неклиновского района задержан по подозрению в убийстве своей пожилой родственницы.



По данным следствия, 45-летний мужчина жестоко расправился с 69-летней пенсионеркой, которая приходилась ему тётей. Убийство произошло 29 июля в доме подозреваемого в селе Николаевка. Между ним и женщиной произошла ссора. Пьяный дончанин нанёс ей множественные удары по голове и телу металлической кувалдой и ножом.

- В результате полученных телесных повреждений женщина скончалась, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. - С целью скрыть совершенное преступление подозреваемый закопал тело потерпевшей в земле на территории домовладения.



Спустя время мужчина признался одному из знакомых, что убил родственницу. Приятель не стал хранить страшную тайну и рассказал обо всём в полиции. Подозреваемого в убийстве задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.