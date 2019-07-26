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В Ростове мужчина едва не погиб во время ремонта авто

В Ростове мужчина едва не погиб во время ремонта авто
В Ростове-на-Дону 38-летний мужчина чудом остался жив после того, как ему в голову отлетела деталь от машины. Происшествие случилось 27 июля на промышленной базе, расположенной на улице Элеваторной.

По информации источника Rostov.ru, Юрий В. решил «подлатать» машину. Во время ремонта в него попала тяжелая деталь. Он упал и потерял сознание. У мужчины начались судороги. Испуганные работники базы вызвали скорую помощь.

- В тяжелейшем состоянии на автомобиле реанимации пострадавшего доставили в больницу, - добавил источник. – Состояние мужчины расценивают как критическое. Врачи борются за его жизнь.

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