В Ростове мужчина едва не погиб во время ремонта авто



В Ростове-на-Дону 38-летний мужчина чудом остался жив после того, как ему в голову отлетела деталь от машины. Происшествие случилось 27 июля на промышленной базе, расположенной на улице Элеваторной.



По информации источника Rostov.ru, Юрий В. решил «подлатать» машину. Во время ремонта в него попала тяжелая деталь. Он упал и потерял сознание. У мужчины начались судороги. Испуганные работники базы вызвали скорую помощь.



- В тяжелейшем состоянии на автомобиле реанимации пострадавшего доставили в больницу, - добавил источник. – Состояние мужчины расценивают как критическое. Врачи борются за его жизнь.