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В Ростове люксовое авто врезалось в грузовик: пострадал пятилетний ребенок

В Ростове люксовое авто врезалось в грузовик: пострадал пятилетний ребенок

В Ростове люксовая иномарка «Лексус» врезалась в грузовик марки «Рено». Происшествие случилось 9 июля примерно в 23:00.

ДТП произошло на перекрёстке Щербакова и Курчатова. По предварительным данным, 67-летний водитель «Рено Премиум» получил удар от «Лексуса RX-270». Поворачивая, 34-летний водитель легковушки не заметил фуру и врезался прямо в её полуприцеп.

Вся лицевая часть «Лексуса» получила сильные повреждения. На фото видно, что спереди марку машины отличить уже невозможно. Бампер и фары отсутсвуют, капот смялся, даже внутренности авто деформировались. При этом ни на «Рено», ни на полуприцепе видимых повреждений нет.

Как сообщают в УГИБДД по Ростовской области, водитель иномарки и его пятилетний пассажир пострадали.

Об их состоянии пока нет информации.

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