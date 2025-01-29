Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове на Вавилова образовалась пробка из-за горящей машины

В Ростове на Вавилова образовалась пробка из-за горящей машины
Вечером 29 января на улице Вавилова в Ростове образовалась большая пробка. Причиной этого стало возгорание автомобиля.

По словам очевидцев, машина вспыхнула около 19:30. После этого движение на крупной транспортной артерии встало. Протяженность затора в сторону хутора Ленинакан составляет более полутора километров. Вдвое длинее пробка в обратном направлении.

Автомобилистов просят объезжать место ЧП. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Фото: Карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.