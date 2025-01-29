В Ростове на Вавилова образовалась пробка из-за горящей машины
Вечером 29 января на улице Вавилова в Ростове образовалась большая пробка. Причиной этого стало возгорание автомобиля.
По словам очевидцев, машина вспыхнула около 19:30. После этого движение на крупной транспортной артерии встало. Протяженность затора в сторону хутора Ленинакан составляет более полутора километров. Вдвое длинее пробка в обратном направлении.
Автомобилистов просят объезжать место ЧП. Обстоятельства ДТП устанавливаются.