В Ростове из-за ДТП с военным КамАЗом образовалась огромная пробка

В Ростове-на-Дону из-за аварии с большегрузом военных образовалась огромная пробка. Водитель КамАЗа врезался в иномарку днем 20 ноября на улице Стадионной.Столкнувшиеся автомобили перегородили обе полосы проезжей части. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Однако из-за аварии на Стадионной образовался большой затор. Пробка растянулась от Комсомольского парка до РГУПСа.Автомобили двигались со скоростью 3-5 километров в час.В настоящее время машины с полос убрали, но автомобилисты продолжают простаивать в заторах.