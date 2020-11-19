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В Ростове из-за ДТП с военным КамАЗом образовалась огромная пробка

В Ростове из-за ДТП с военным КамАЗом образовалась огромная пробка
В Ростове-на-Дону из-за аварии с большегрузом военных образовалась огромная пробка. Водитель КамАЗа врезался в иномарку днем 20 ноября на улице Стадионной.

Столкнувшиеся автомобили перегородили обе полосы проезжей части. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Однако из-за аварии на Стадионной образовался большой затор. Пробка растянулась от Комсомольского парка до РГУПСа.

Автомобили двигались со скоростью 3-5 километров в час.

В настоящее время машины с полос убрали, но автомобилисты продолжают простаивать в заторах.

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