В Ростове из-за резкого маневра пострадали водители иномарок

Фото: DonDay

В Ростове автолюбитель решил совершить резкий разворот и зацепил соседнюю легковушку. ДТП случилось 12 марта на улице Королева. Об этом сообщил источник DonDay.Предварительно, рано утром по дороге двигался водитель за рулем «Рено Сандеро». Мужчина решил пойти на разворот. Однако зацепил «Тойоту», которая ехала по средней полосе.Источник сообщил, что в результате ДТП водитель «Тойоты» получил ушибленную рану головы и сотрясение. Мужчина за рулем «Рено Сандеро» отделался ссадинами и гематомами.