В Ростове из-за крупного пожара на Шаумяна образовалась огромная пробка

Огромная пробка образовалась на улице Шаумяна в Ростове. Причиной тому стал большой пожар в доме № 85.По данным ГУ МЧС по Ростовской области, площадь пожара составляет более 100 квадратных метров. Из-за плотной застройки к дому трудно подобраться. Что стало причиной возгорания, пока не известно.Из-за пожара в центре Ростова парализовало движение. Затор тянется от улицы Обороны до Пушкинской по проспекту Ворошиловскому. Скорость движения составляет не более 5 километров в час. Лучше выбирать пути объезда, чтобы не застрять в пробке.Напомним, ранее пожар в этом доме уже происходил. Тогда в огне сгорело порядка 500 квадратных метров.