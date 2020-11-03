Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове из-за коммунальной аварии шесть садовых товариществ лишились воды

В Ростове из-за коммунальной аварии шесть садовых товариществ лишились воды
В Ростове из-за аварии на водоводе по улице Орбитальной шесть садовых товариществ остались без воды. Об этом сообщила пресс-служба администрации донской столицы 6 ноября.

В настоящее время на месте работают две аварийно-ремонтные бригады, а также самосвалы, экскаваторы, бригадные машины и манипулятор. Они локализовали места повреждения и теперь устраняют аварийную ситуацию.

- На время ремонтных работ водоснабжение ограничено в садовых товариществах «Виноградарь», «Колос», «Союз», «Ростсельмашевец», «Садовод» и «АЭРО», - уточнили в ведомстве.

Аварийно-восстановительные работы продлятся до15:00. Восстановоить водоснабжение в полном объеме смогут лишь к 20:00.

Напомним, утром 6 ноября жители Ворошиловского района остались без горячей воды из-за аварии на тепловой сети.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.