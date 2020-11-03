В Ростове из-за коммунальной аварии шесть садовых товариществ лишились воды
В Ростове из-за аварии на водоводе по улице Орбитальной шесть садовых товариществ остались без воды. Об этом сообщила пресс-служба администрации донской столицы 6 ноября.
В настоящее время на месте работают две аварийно-ремонтные бригады, а также самосвалы, экскаваторы, бригадные машины и манипулятор. Они локализовали места повреждения и теперь устраняют аварийную ситуацию.
- На время ремонтных работ водоснабжение ограничено в садовых товариществах «Виноградарь», «Колос», «Союз», «Ростсельмашевец», «Садовод» и «АЭРО», - уточнили в ведомстве.
Аварийно-восстановительные работы продлятся до15:00. Восстановоить водоснабжение в полном объеме смогут лишь к 20:00.
Напомним, утром 6 ноября жители Ворошиловского района остались без горячей воды из-за аварии на тепловой сети.