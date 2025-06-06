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В Ростове из горящей травы спасли двух птенцов куропатки

В Ростове из горящей травы спасли двух птенцов куропатки
В Ростове из горящей травы спасли двух птенцов куропатки. Инцидент произошел 4 июня на улице 1-й Луговой.

На проезжей части загорелся грузовик. Пламя перекинулось на камыш. Огонь приближался к гнезду куропатки. Испуганная птица улетела, оставив двух птенцов. Пожарные быстро достали их из огня и перенесли в безопасное место.

К счастью, мать-куропатка вскоре вернулась к своим цыплятам. В донском ГУ МЧС рассказали, что огонь распространился на площадь 300 квадратных метров. В тушении пожара участвовали 23 специалиста и семь единиц техники.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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