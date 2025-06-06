Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове из горящей травы спасли двух птенцов куропатки. Инцидент произошел 4 июня на улице 1-й Луговой.На проезжей части загорелся грузовик. Пламя перекинулось на камыш. Огонь приближался к гнезду куропатки. Испуганная птица улетела, оставив двух птенцов. Пожарные быстро достали их из огня и перенесли в безопасное место.К счастью, мать-куропатка вскоре вернулась к своим цыплятам. В донском ГУ МЧС рассказали, что огонь распространился на площадь 300 квадратных метров. В тушении пожара участвовали 23 специалиста и семь единиц техники.