В Ростове 30 человек спасли из горящей многоэтажки

В Ростове-на-Дону произошел пожар в девятиэтажном доме. Происшествие случилось 21 июля около 18:30 на улице Содружества.Жители дома №35/2 почувствовали сильный запах дыма и гари. На помощь они вызвали пожарных. Горела квартира на пятом этаже. Огонь стремительно распространялся и за считанные минуты охватил 50 квадратных метров. Приехавшие спасатели экстренно эвакуировали из помещения 30 человек. К счастью, обошлось без пострадавших.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области для тушения огня привлекались 29 человек личного состава и 11 единиц техники.