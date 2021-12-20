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В Ростове ищут свидетелей аварии, в которой погиб 27-летний парень

В Ростове ищут свидетелей аварии, в которой погиб 27-летний парень
В Ростове разыскивают очевидцев и свидетелей аварии, в которой погиб 27-летний парень. Трагедия, унесшая жизнь Артема Панченко, случилась около 19 часов 19 декабря на улице Доватора, 243.

В тот вечер молодой человек вернулся в донскую столицу из Таганрога и шел с вокзала домой. На кольце Доватора-Малиновского он начал переходить проезжую часть по «зебре». В сторону парня ехал «Хендай Акцент», который и сбил его. Родственники ищут свидетелей, чтобы доказать

– Следователь утверждает, что Артем переходил дорогу в неположенном месте. Но свидетельница говорит, что своими глазами видела, как автомобиль, который ехал по центру дороги, сбил его на пешеходном переходе и протащил еще не меньше 70-ти метров. Это с какой скоростью нужно было ехать, еще и перед кольцом, рассказала DonDay.ru мать погибшего – Елена Панченко.

Сообщение о сбитом на Доватора парне облетело в тот вечер все городские паблики. Однако в УГИБДД по Ростовской области сообщили, что Артем переходил дорогу в неустановленном месте. Его сбила 67-летняя женщина на «Хендай Акценте». После этого пешеход упал на Мерседес «Бенц Е200».


Видео: Запись с места происшествия / Соцсети

У Артема осталась жена, которую он накануне отправил в Киргизию на операцию. Сам парень из Таганрога, поэтому его похоронили на Николаевском кладбище. Родные и близкие с ним простились 22 декабря.

Если Вы стали свидетелем трагедии или располагаете записью момента ДТП с видеорегистратора, сообщите по телефонам: 8 (961) 817 09 07 или 9 (951) 922 16 90.
Фото: DonDay.ru.
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