В Ростове ищут свидетелей аварии, в которой пострадал 17-летний парень

В Ростове-на-Дону родственники ищут свидетелей ДТП, в котором пострадал 17-летний юноша. Об этом сообщил портал DonDay.ru 16 сентября.Авария произошла 12 сентября на проспекте Шолохова в районе дома № 264/3. Водитель «БМВ» сбил Никиту Д., когда он в неположенном месте переходил дорогу. По словам шофера, он ехал со скоростью 20 километров в час. Несмотря на то, что скорость была небольшая, у молодого человека зафиксировали множественные травмы. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации областной детской клинической больницы.По словам родственников пострадавшего, Никита уже четыре дня находится в реанимации областной детской больницы. У него закрытая травма живота, сотрясение мозга, разрывы мышц, раскрошен таз. Помимо этого, Никита потерял много крови.Сейчас родители ищут свидетелей аварии или запись с видеорегистратора, чтобы восстановить картину случившегося в тот день.Если вы стали очевидцем аварии или у вас есть видео с места ДТП, позвоните по телефонам: 8-928-120-41-17 (Анастасия - сестра Никиты), 8-928-103-88-40 (Андрей - папа Никиты).