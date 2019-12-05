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В Ростове ищут свидетелей аварии, в которой погиб отец четверых детей

В Ростове ищут свидетелей аварии, в которой погиб отец четверых детей
В Ростове-на-Дону ищут свидетелей аварии в которой погиб отец четверых детей Андрей Камнев. Трагедия произошла на улице Добровольского 5 декабря около 23:30.

По словам матери погибшего, в районе дома № 5 Андрея сбила машина. На мужчину наехал автомобиль «Инфинити» черного цвета. В результате ДТП мужчина получил серьезные травмы. Прибывшие на место врачи «скорой» доставили его в больницу. Однако меньше, чем через час, Андрей скончался в медучреждении.

Мать мужчины говорит, что сейчас водитель иномарки утверждает, что не превышал скорость. Однако женщина собирается установить все обстоятельства аварии. Она планирует провести экспертизу и поговорить с очевидцами.

Известно, что у погибшего остались супруга и четверо маленьких детей.

Всем, кто стал свидетелем аварии на Добровольского, просьба обращаться по телефону 8 904 348-34-15.


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