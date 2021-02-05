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В Ростове иномарка на скорости снесла три автомобиля: видео

В Ростове иномарка на скорости снесла три автомобиля: видео
В донской столице иномарка влетела в три автомобиля. ДТП случилось 7 февраля примерно в 9.00 в Измаильском переулке.

Пользователи соцсетей опубликовали видео с места аварии. В ролике видно, как две легковушки друг за другом едут по дороге на высокой скорости. Один из водителей на «Хендай Акцент» не смог справиться с управлением и снес три припаркованные машины.

Автомобилист притормозил и вызвал сотрудников ГИБДД. Все автомобили получили механические повреждения.

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