В Ростове участниками ДТП стали два учебных автомобиля автошкол



В микрорайоне Левенцовском в Ростове произошло массовое ДТП. Участниками аварии стали, в том числе, два учебных автомобиля автошкол.



Авария случилась днём 16 февраля на пересечении улиц Еременко и Жукова. По предварительным данным, водитель «Фольцвагена» не справился с управлением и врезался в припаркованный учебный автомобиль, тот, от удара, отскочил на стоявший рядом «Хендай Акцент». Припаркованная иномарка также принадлежала одной из местных автошкол.



В результате происшествия никто не пострадал. Все автомобили получили механические повреждения.