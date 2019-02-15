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В Ростове участниками ДТП стали два учебных автомобиля автошкол

В Ростове участниками ДТП стали два учебных автомобиля автошкол
В микрорайоне Левенцовском в Ростове произошло массовое ДТП. Участниками аварии стали, в том числе, два учебных автомобиля автошкол.

Авария случилась днём 16 февраля на пересечении улиц Еременко и Жукова. По предварительным данным, водитель «Фольцвагена» не справился с управлением и врезался в припаркованный учебный автомобиль, тот, от удара, отскочил на стоявший рядом «Хендай Акцент». Припаркованная иномарка также принадлежала одной из местных автошкол.

В результате происшествия никто не пострадал. Все автомобили получили механические повреждения.

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