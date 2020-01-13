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Один человек пострадал в серьёзном ДТП на трассе в Ростовской области: видео

Один человек пострадал в серьёзном ДТП на трассе в Ростовской области: видео
В Ростовской области один человек получил травмы в результате ДТП. Авария произошла на трассе Таганрог — Покровское 15 января около 8:30.

По дороге ехал 42-летний мужчина за рулём «Хёндай Акцент». По предварительной информации, он не справился с управлением и врезался в «ВАЗ-2115» под управлением 24-летнего парня. Иномарка буквально впечатала машину в отбойник.

- В результате ДТП пострадал 39-летний пассажир отечественного авто, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Обе машины получили серьёзные механические повреждения. Для устранения последствий аварии на место вызвали спасательную бригаду.

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