В Ростове на большой площади горит частный дом в Нахичевани

Фото: соцсети (тг Тютина).

В Ростове произошел крупный пожар в частном доме. ЧП случилось 15 декабря в Нахичевани.Дом № 69 на улице Сарьяна воспламенился около 14:40. Ветер разносил черный едкий дым по соседним улицам. Соседи тут же вызвали спасателей.— На место направили 12 человек на трех спецмашинах, — уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.К прибытию огнеборцев полыхало порядка 100 квадратных метров. Полностью потушить пламя удалось через час. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.