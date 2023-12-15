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В Ростове на большой площади горит частный дом в Нахичевани

В Ростове на большой площади горит частный дом в Нахичевани
В Ростове произошел крупный пожар в частном доме. ЧП случилось 15 декабря в Нахичевани.

Дом №  69 на улице Сарьяна воспламенился около 14:40. Ветер разносил черный едкий дым по соседним улицам. Соседи тут же вызвали спасателей.

— На место направили 12 человек на трех спецмашинах, — уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.

К прибытию огнеборцев полыхало порядка 100 квадратных метров. Полностью потушить пламя удалось через час. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.
Фото: соцсети (тг Тютина).
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