Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове двор жилого дома оцепляли из-за подозрительной сумки

В Ростове двор жилого дома оцепляли из-за подозрительной сумки
В Первомайском районе один из дворов оцепляли из-за бесхозного предмета. Утром 20 февраля местный житель, проходя по улице Сержантова, заметил сумку. На вид она была чем-то заполнена, и мужчина позвонил в городскую диспетчерскую службу.

- На место был направлен расчёт поисково-спасательной группы, - сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС. - Специалисты проверили найденную сумку на наличие опасных предметов.

Спасатели огородили место, где нашли подозрительную вещь, и попросили прохожих отойти на безопасное расстояние. Выяснилось, что взрывоопасных веществ в сумке нет.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.