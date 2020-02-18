В Ростове двор жилого дома оцепляли из-за подозрительной сумки



В Первомайском районе один из дворов оцепляли из-за бесхозного предмета. Утром 20 февраля местный житель, проходя по улице Сержантова, заметил сумку. На вид она была чем-то заполнена, и мужчина позвонил в городскую диспетчерскую службу.



- На место был направлен расчёт поисково-спасательной группы, - сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС. - Специалисты проверили найденную сумку на наличие опасных предметов.



Спасатели огородили место, где нашли подозрительную вещь, и попросили прохожих отойти на безопасное расстояние. Выяснилось, что взрывоопасных веществ в сумке нет.