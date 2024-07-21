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В Ростове двое мужчин пострадали в массовой драке в Суворовском

В Ростове двое мужчин пострадали в массовой драке в Суворовском
В Ростове-на-Дону посиделки в пивном ларьке закончились дракой. Как сообщил DonDay, пострадали двое мужчин.

ЧП случилось вечером 20 июля на улице Висаитова. Несколько компаний выпивали. В одной из них мужчина грубо общался с женщиной. За даму вступился незнакомец из-за соседнего столика. Слово за слово, и дело дошло до драки. Около 15-20 человек вышли на улицу на разборки.

Очевидцы вызвали на место экстренные службы. К приезду «скорой» медпомощь понадобилась двум мужчинам. У одного было разбито лицо, у второго — сотрясение мозга, травмы рук и ног. Пострадавших доставили в БСМП.
Фото: Яндекс.карты.
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