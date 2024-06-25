Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове до 40 км/ч ограничат скорость движения в районе парка Чуковского

В Ростове до 40 км/ч ограничат скорость движения в районе парка Чуковского
В Октябрьском районе Ростова ограничат скорость движения транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте автодорог.

С 29 июня водителям запретят разгоняться свыше 40 километров в час на улице Ларина — от улицы Погодина до переулка Забайкальского.
Рядом находятся образовательные учреждения и парк имени Корнея Чуковского.

Напомним, что аналогичные меры в этот же день введут на проспекте Шолохова. Там рядом с местом ограничений находятся магазины и многоквартирные дома.
Фото: Яндекс.Карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.