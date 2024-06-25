В Ростове до 40 км/ч ограничат скорость движения в районе парка Чуковского

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В Октябрьском районе Ростова ограничат скорость движения транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте автодорог.С 29 июня водителям запретят разгоняться свыше 40 километров в час на улице Ларина — от улицы Погодина до переулка Забайкальского.Рядом находятся образовательные учреждения и парк имени Корнея Чуковского.Напомним, что аналогичные меры в этот же день введут на проспекте Шолохова. Там рядом с местом ограничений находятся магазины и многоквартирные дома.