В Ростове в районе парка Чуковского ограничат движение машин

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В Ростове в районе марка имени Корнея Чуковского ограничат движение транспорта. О неудобствах предупредили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.С 10 июня по 29 сентября водители не смогут проехать по улице Подъездной. Ограничения будут действовать от строения № 28 до здания № 66. Причиной этого станут работы на канализационной сети.Ростовчанам и гостям города рекомендуют заранее продумать пути объезда. Иначе в дороге можно потерять много времени.