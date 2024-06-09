В Ростове в районе парка Чуковского ограничат движение машин
В Ростове в районе марка имени Корнея Чуковского ограничат движение транспорта. О неудобствах предупредили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.
С 10 июня по 29 сентября водители не смогут проехать по улице Подъездной. Ограничения будут действовать от строения № 28 до здания № 66. Причиной этого станут работы на канализационной сети.
Ростовчанам и гостям города рекомендуют заранее продумать пути объезда. Иначе в дороге можно потерять много времени.