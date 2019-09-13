Девушка пострадала в массовом ДТП с двумя грузовиками в Ростовской области



Автоледи оказалась в больнице после массового ДТП в Ростовской области. Авария случилась ранним утром 15 сентября на проспекте Мира.



По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 23-летняя девушка ехала за рулем «ВАЗ-2114». В какой-то момент она не справилась с управлением и врезалась в припаркованный «ГАЗ-3302», который по инерции врезался еще в один грузовик ГАЗ.



- В результате ДТП 23-летняя девушка-водитель легкового автомобиля пострадала и была доставлена в больницу, - сообщили в ведомстве.



По факту аварии проводится проверка.



Фото: Автолайн.