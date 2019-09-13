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Девушка пострадала в массовом ДТП с двумя грузовиками в Ростовской области

Девушка пострадала в массовом ДТП с двумя грузовиками в Ростовской области
Автоледи оказалась в больнице после массового ДТП в Ростовской области. Авария случилась ранним утром 15 сентября на проспекте Мира.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 23-летняя девушка ехала за рулем «ВАЗ-2114». В какой-то момент она не справилась с управлением и врезалась в припаркованный «ГАЗ-3302», который по инерции врезался еще в один грузовик ГАЗ.

- В результате ДТП 23-летняя девушка-водитель легкового автомобиля пострадала и была доставлена в больницу, - сообщили в ведомстве.

По факту аварии проводится проверка.

Фото: Автолайн.

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