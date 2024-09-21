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В Ростове девочка-подросток разбилась, выпав из окна многоэтажки

В Ростове девочка-подросток разбилась, выпав из окна многоэтажки
В Ростове-на-Дону девочка-подросток разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки. Трагедия произошла 20 сентября во дворе жилого комплекса «Военвед-Сити».

Прохожие обнаружили тело ростовчанки под окнами дома № 132/3 на улице Таганрогской. Перепуганные люди тут же позвонили сотрудникам экстренных служб. На место приехали полицейские и «скорая». Медработники констатировали смерть горожанки.

По словам местных жителей, погибшей на вид было около 16 лет.
Фото: соцсети
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