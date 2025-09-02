Жительница Левенцовки не решилась покинуть дом во время атаки БПЛА из-за котов
В ночь на 2 сентября над территорией Ростовской области было уничтожено 13 БПЛА. Часть из них упала на два многоэтажных дома в микрорайоне Левенцовка. Дом, где живет Виктория Б., находится рядом с поврежденным домом на улице Еляна.
После этого на улице зазвучали сирены экстренных служб. В соцсетях о происшествии стали писать жители.
Соседи Виктории стали выходить в подъезд, уезжать в пункт временного размещения. Девушка поначалу тоже хотела покинуть дом. Но со своими кошками сделать это оказалось проблематично. Поэтому она осталась дома. Ростовчанка перешла в коридор своей квартиры, чтобы не оставлять животных одних.
Оперативно придумать, куда уехать с животными, не удалось. Было решено вернуться в квартиру.
Ее дом не пострадал. Однако вся квартира успела пропитаться запахом гари из-за пожара в пострадавшем доме.
На всякий случай она собрала «тревожный чемоданчик», чтобы в следующий раз быть готовой быстро покинуть дом.