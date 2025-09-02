Более 72 тысяч звонков: зачем жители Ростовской области обращались в 112
С 24 августа по 1 сентября в службу-112 Ростовской области поступило более 72 тысяч вызовов. Об этом проинформировали в ДПЧС РО.
Из общего числа звонков более 10 тысяч вызовов было связано с аварийными ситуациями в сфере ЖКХ. А 10,4 тысяч звонков было адресовано медикам. К полиции обращалось 3,8 тысяч жителей.
Прочие вызовы были пожарным, спасателям, газовой службе и другим специализированным службам.
Также операторы обработали более 18 тысяч справочных вопросов и 3269 сообщений.