Более 72 тысяч звонков: зачем жители Ростовской области обращались в 112

С 24 августа по 1 сентября в службу-112 Ростовской области поступило более 72 тысяч вызовов. Об этом проинформировали в ДПЧС РО.

Из общего числа звонков более 10 тысяч вызовов было связано с аварийными ситуациями в сфере ЖКХ. А 10,4 тысяч звонков было адресовано медикам. К полиции обращалось 3,8 тысяч жителей.

Прочие вызовы были пожарным, спасателям, газовой службе и другим специализированным службам.

Также операторы обработали более 18 тысяч справочных вопросов и 3269 сообщений.
Фото: ДПЧС РО
