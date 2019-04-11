В Ростове на выезде с заправки в машине «Яндекс.Такси» взорвался газ



В Ростове в машине «Яндекс.Такси» взорвался газ. ЧП произошло утром 13 апреля на улице Днепровской.



Как рассказали очевидцы происшествия, иномарка отъехала от АЗС на несколько метров, после чего раздался громкий хлопок. Предположительно, в салоне иномарки взорвался газ.



Водитель иномарки не пострадал. Пассажиров в момент происшествия в автомобиле не было. При этом у машины были выбиты окна и поврежден салон. Что послужило причиной взрыва, неизвестно.

