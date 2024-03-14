В Ростове 80-летняя женщина разожгла костер на лестничной площадке
В Ростове 80-летняя женщина разожгла костер на лестничной площадке. Происшествие случилось 13 марта на улице 1-й Баррикадной.
Бабушка разожгла костер прямо на лестничной площадке. Жители дома почувствовали запах гари, а когда вышли в подъезд, увидели пламя. На место вызвали пожарных. Огонь успел распространиться на 10 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.
В региональном ГУ МЧС сообщили, что пожилую женщину вывели из задымленного подъезда. Медицинская помощь ей не понадобилась.