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В Азовском районе погибла 64-летняя женщина при пожаре из-за костра, который разожгла в помещении

В Азовском районе погибла 64-летняя женщина при пожаре из-за костра, который разожгла в помещении
В Ростовской области при пожаре погибла пенсионерка. ЧП произошло 29 февраля в Азовском районе.

В поселке Новом на улице Победы, 3 вспыхнул огонь. Местные жители увидели, как из хозпостройки валит дым, и вызвали спасателей. Огонь успел раскинуться на 25 квадратных метров. Для тушения пожара прибыли восемь пожарных на двух единицах спецтехники. После ликвидации пожара в помещении обнаружили тело 64-летней женщины.

Предварительно, причиной пожара стало то, что пенсионерка прямо на полу разожгла костер.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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