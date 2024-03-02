В Азовском районе погибла 64-летняя женщина при пожаре из-за костра, который разожгла в помещении

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области при пожаре погибла пенсионерка. ЧП произошло 29 февраля в Азовском районе.В поселке Новом на улице Победы, 3 вспыхнул огонь. Местные жители увидели, как из хозпостройки валит дым, и вызвали спасателей. Огонь успел раскинуться на 25 квадратных метров. Для тушения пожара прибыли восемь пожарных на двух единицах спецтехники. После ликвидации пожара в помещении обнаружили тело 64-летней женщины.Предварительно, причиной пожара стало то, что пенсионерка прямо на полу разожгла костер.