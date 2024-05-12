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В Ростове 7-летняя девочка попала под колеса авто

В Ростове 7-летняя девочка попала под колеса авто
В Ростове-на-Дону водитель легковушки сбил ребенка. ДТП случилось 11 мая около 18:30.

По предварительной информации, 7-летняя девочка переходила проспект Стачки недалеко от перекрестка с улицей Малиновского. Она вышла на проезжую часть в неположенном месте, оказавшись прямо перед машиной. 35-летний водитель легковушки «Хендай Элантра» не успел остановиться и на скорости сбил маленького пешехода.

— В результате ДТП девочку с травмами доставили в больницу, — уточнили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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