В Ростове 6 лет колонии получил мужчина, пытавшийся сжечь в Ставрополе учебное заведение



В Ростове обвинительный приговор вынесли мужчине, который пытался сжечь учебное заведение в Ставрополе. Об этом сообщили 5 августа в Северо-Кавказском окружном военном суде. Максиму П. назначили шесть лет тюремного заключения.



Установлено, что мужчина, разделяя идеи запрещённой террористической организации «Имарат Кавказ», в апреле 2018 года решил решил поджечь образовательное учреждение в Ставрополе. Он нашёл инструкцию по изготовлению самодельных зажигательных устройств и изготовил два снаряда.



К счастью, он не успел реализовать свой план. Максима задержали правоохранители. Его признали виновным по статьям «Террористический акт» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». Ему назначили наказание в виде шести лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.