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В Ростове 41-летняя женщина пострадала в аварии

В Ростове 41-летняя женщина пострадала в аварии
В Ростове 41-летняя женщина пострадала в ДТП. Авария произошла около 7 часов 6 января.

По информации УГИБДД по Ростовской области, 27-летний водитель «Лады Весты» двигался по Змиевскому проезду. В районе дома № 8 парень не справился с управлением. Легковушку на скорости отбросило с проезжей части прямо в дерево.

- В результате аварии пострадала 41-летняя пассажирка легковушки, - уточнили в ведомстве. - Ее доставили в больницу.

Напомним, в донском регионе ситуацию на дороге усугубляют гололед и туман. Водителям стоит не лихачить и быть максимально внимательными.
Фото:gazetaingush.ru.
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