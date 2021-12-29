В Ростове 41-летняя женщина пострадала в аварии

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В Ростове 41-летняя женщина пострадала в ДТП. Авария произошла около 7 часов 6 января.По информации УГИБДД по Ростовской области, 27-летний водитель «Лады Весты» двигался по Змиевскому проезду. В районе дома № 8 парень не справился с управлением. Легковушку на скорости отбросило с проезжей части прямо в дерево.- В результате аварии пострадала 41-летняя пассажирка легковушки, - уточнили в ведомстве. - Ее доставили в больницу.Напомним, в донском регионе ситуацию на дороге усугубляют гололед и туман. Водителям стоит не лихачить и быть максимально внимательными.