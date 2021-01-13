В донском регионе 31-летняя женщина пострадала в ДТП
В Таганроге 31-летняя пассажирка легковушки пострадала в ДТП. Авария произошла поздно вечером 14 января на пересечении улиц Сергея Шило и Сызранова.
По предварительной информации, 19-летний водитель «Лады», поворачивая налево, не уступил дорогу встречному «ВАЗ-2107» под управлением 29-летнего автомобилиста. Избежать ДТП не удалось. В районе дома № 249Б отечественные легковушки столкнулись.
- В результате аварии 31-летняя женщина-пассажир получила травмы, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.