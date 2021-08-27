В Ростовской области 35-летняя женщина на иномарке пострадала в ДТП

В Азовском районе 35-летняя женщина пострадала в ДТП с двумя иномарками. Авария произошла около 20 часов 30 августа в селе Кулешовка.По предварительной информации, 32-летний водитель «Хендай Акцент» ехал по улице Ленина. В районе дома № 291 он врезался в попутный «Шевроле Ланос» под управлением женщины. От сильного удара обе иномарки получили механические повреждения.- В результате аварии пострадала 35-летняя автомобилистка, - добавили в УГИБДД по Ростовской области. - Ее с травмами доставили в горбольницу № 1 Азова.