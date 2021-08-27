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В Ростовской области 35-летняя женщина на иномарке пострадала в ДТП

В Ростовской области 35-летняя женщина на иномарке пострадала в ДТП
В Азовском районе 35-летняя женщина пострадала в ДТП с двумя иномарками. Авария произошла около 20 часов 30 августа в селе Кулешовка.

По предварительной информации, 32-летний водитель «Хендай Акцент» ехал по улице Ленина. В районе дома № 291 он врезался в попутный «Шевроле Ланос» под управлением женщины. От сильного удара обе иномарки получили механические повреждения.

- В результате аварии пострадала 35-летняя автомобилистка, - добавили в УГИБДД по Ростовской области. - Ее с травмами доставили в горбольницу № 1 Азова.

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