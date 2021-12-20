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В Азове женщина-водитель пострадала в аварии с иномаркой

В Азове женщина-водитель пострадала в аварии с иномаркой
В Азове 42-летняя женщина пострадала в ДТП. Авария произошла утром 22 декабря.

По предварительной информации, 49-летний мужчина за рулем иномарки «Митсубиси Лансер» ехал по улице Кооперативной. В районе дома № 15 он врезался в попутный «Форд Фокус» под управлением женщины. От сильного удара 42-летняя автомобилистка получила травмы.

- Прибывшие медики доставили пострадавшую в больницу, - уточнил инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков.

Напомним, в донской столице и на трассах региона в ближайшие дни возможно появление гололеда. Автомобилистам стоит быть особенно внимательными и не лихачить, чтобы избежать ДТП.
Фото: tolknews.ru.
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