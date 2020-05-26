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В Ростове 35-летний начальник караула МЧС умер на работе

В Ростове 35-летний начальник караула МЧС умер на работе
В Ростове 35-летний начальник пожарного караула МЧС Антон Кулаго скоропостижно скончался при исполнении служебных обязанностей 26 мая. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

По неофициальным данным, молодому лейтенанту внутренней службы стало плохо с сердцем на месте пожара, ликвидированного до его прибытия. Сотрудники Донского МЧС попрощались с Антоном 27 мая. Во всех пожарно-спасательных частях Ростовской области память пожарного почтили сиреной и минутой молчания.



Антон Кулаго отдал службе в пожарной охране 12 лет. У мужчины остались супруга и трехлетняя дочь.

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