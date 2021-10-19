В Ростове 34-летний мужчина пострадал при пожаре в пятиэтажке

Фото для иллюстрации: mayupravo.com.

В Ростове-на-Дону 34-летний мужчина отравился продуктами горения при пожаре в собственной квартире. Происшествие случилось на улице 2-й Краснодарской, 157 вечером 20 октября, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.Примерно в 19:30 в одной из квартир на втором этаже замкнуло электроприбор. В результате он вспыхнул. Хозяин жилища тут же вызвал на место пожарных.Пятеро спасателей на двух единицах техники эвакуировали из многоквартирного дома 15 человек и приступили к тушению. Пламя удалось полностью ликвидировать за полчаса. Жильцы вернулись в свои квартиры в тот же вечер.