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В Таганроге 55-летний мужчина пострадал при пожаре в своей квартире

В Таганроге 55-летний мужчина пострадал при пожаре в своей квартире
В Таганроге хозяин квартиры пострадал во время пожара. Происшествие случилось днем 28 марта в одной из пятиэтажек на улице Розы Люксембург.

По предварительной информации, квартира в доме № 48/1 загорелась около 15 часов. Огонь перекинулся на мебель и распространился по помещению. Жильцы сразу же вызвали бригаду спасателей.

Пожарные, потушив пламя, помогли выбраться четырем людям. Один из них - 55-летний мужчина, - нуждался в медицинской помощи. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, он отравился продуктами горения.

Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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