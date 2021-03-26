В Таганроге 55-летний мужчина пострадал при пожаре в своей квартире

В Таганроге хозяин квартиры пострадал во время пожара. Происшествие случилось днем 28 марта в одной из пятиэтажек на улице Розы Люксембург.По предварительной информации, квартира в доме № 48/1 загорелась около 15 часов. Огонь перекинулся на мебель и распространился по помещению. Жильцы сразу же вызвали бригаду спасателей.Пожарные, потушив пламя, помогли выбраться четырем людям. Один из них - 55-летний мужчина, - нуждался в медицинской помощи. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, он отравился продуктами горения.Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.