Мужчина отравился продуктами горения при пожаре в Ростовской области



В Ростовской области один человек пострадал в результате пожара. Инцидент произошёл в станице Казанской Верхнедонского района 22 октября. Примерно в 13:30 на улице Советской загорелся частный дом.



Пока не известно, что стало причиной происшествия. Огонь быстро распространился на площадь 18 квадратных метров.



- К тушению привлекали четыре человека личного состава и две единицы техники, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



Согласно сообщению ведомства, справиться с огнём удалось спустя менее десяти минут. В результате пожара пострадал один человек. Им оказался 39-летний мужчина. Он получил отравление продуктами горения и был доставлен в больницу.