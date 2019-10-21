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Мужчина отравился продуктами горения при пожаре в Ростовской области

Мужчина отравился продуктами горения при пожаре в Ростовской области
В Ростовской области один человек пострадал в результате пожара. Инцидент произошёл в станице Казанской Верхнедонского района 22 октября. Примерно в 13:30 на улице Советской загорелся частный дом.

Пока не известно, что стало причиной происшествия. Огонь быстро распространился на площадь 18 квадратных метров.

- К тушению привлекали четыре человека личного состава и две единицы техники, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Согласно сообщению ведомства, справиться с огнём удалось спустя менее десяти минут. В результате пожара пострадал один человек. Им оказался 39-летний мужчина. Он получил отравление продуктами горения и был доставлен в больницу.

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