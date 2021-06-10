В Ростове 19-летний водитель насмерть сбил пенсионера

В Ростове 19-летний водитель насмерть сбил пешехода. Происшествие случилось 11 июня около 23:00 на улице Зеленой.Парень находился за рулем иномарки «Хендай Акцент». Он ехал в сторону проспекта Шолохова. В районе дома № 15 по улице Зеленой водитель не увидел мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу, на котором не было светофора, и сбил его. Возможно, причиной стало темное время суток.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, от полученных травм 73-летний пенсионер скончался на месте.