В Ростове 13-летний мальчик с мамой едва не погибли при пожаре

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростове при пожаре в частном доме едва не погибли два человека. ЧП случилось днем 9 апреля.Жилье на улице Конституционной загорелось около 14:00. Пламя охватило крышу. Соседи вызвали спасателей.— На место направили 12 человек на трех автоцистернах, — уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.К их приезду весь дом был в дыму. Пожарные помогли выбраться женщине с 13-летним сыном. Огонь полностью потушили на площади 10 квадратных метров.К счастью, жильцы дома не пострадали. Однако теперь семье придется потратить немалые деньги на восстановление крыши: огонь практически уничтожил ее.Как выяснилось, причиной ЧП стал окурок. Тлеющую сигарету выбросили с балкона многоэтажки, расположенной по соседству.