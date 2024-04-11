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В Ростове 13-летний мальчик с мамой едва не погибли при пожаре

В Ростове 13-летний мальчик с мамой едва не погибли при пожаре
В Ростове при пожаре в частном доме едва не погибли два человека. ЧП случилось днем 9 апреля.

Жилье на улице Конституционной загорелось около 14:00. Пламя охватило крышу. Соседи вызвали спасателей.

— На место направили 12 человек на трех автоцистернах, — уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.

К их приезду весь дом был в дыму. Пожарные помогли выбраться женщине с 13-летним сыном. Огонь полностью потушили на площади 10 квадратных метров.

К счастью, жильцы дома не пострадали. Однако теперь семье придется потратить немалые деньги на восстановление крыши: огонь практически уничтожил ее.

Как выяснилось, причиной ЧП стал окурок. Тлеющую сигарету выбросили с балкона многоэтажки, расположенной по соседству.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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