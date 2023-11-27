Ростовчанка едва не погибла при пожаре в частном доме на Западном

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Жительница Ростова едва не погибла при пожаре в частном доме. ЧП случилось 26 ноября около 17:30.Загорелся один из домов на улице Минераловодской (на Западном). Огонь быстро распространялся по комнатам, уничтожая все на своем пути. Соседи, увидев столб черного дыма, вызвали спасателей.На место ЧП направили 36 человек на 10 автоцистернах. К их прибытию пламя охватило весь дом площадью порядка 80 квадратных метров. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, полностью ликвидировать огонь удалось через час. В ходе тушения спасатели помогли выбраться женщине, находившейся в горящей постройке.