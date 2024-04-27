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В Ростове 11-летняя девочка на велосипеде попала в больницу после ДТП

В Ростове 11-летняя девочка на велосипеде попала в больницу после ДТП
В Ростове-на-Дону 11-летняя велосипедистка попала в больницу после аварии с легковушкой. ДТП случилось 26 апреля на улице Красноармейской.

Предварительно, 30-летний мужчина за рулем «Мазды» ехал в районе дома №122/57. В этот момент на проезжую часть на велосипеде выехала школьница. Она не успела вовремя зажать «тормоз» и врезалась в автомобиль.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии 11-летняя ростовчанка получила травмы. Школьницу госпитализировали.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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