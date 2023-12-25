Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове 11-летняя девочка попала под колеса «Хендай»

В Ростове 11-летняя девочка попала под колеса «Хендай»
В Ростове-на-Дону 11-летняя девочка попала под колеса «Хендай». Авария случилась 24 декабря на улице Стадионной.

По предварительным данным, 42-летний водитель «Хендай Солярис» двигался в районе дома № 5. На регулируемом пешеходном переходе проезжую часть решила перейти девочка. Мужчина проигнорировал «красный» сигнал светофора и на полном ходу сбил несовершеннолетнюю.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии 11-летняя девочка получила травмы. Ее доставили в больницу.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.