В Ростове 11-летняя девочка попала под колеса «Хендай»
В Ростове-на-Дону 11-летняя девочка попала под колеса «Хендай». Авария случилась 24 декабря на улице Стадионной.
По предварительным данным, 42-летний водитель «Хендай Солярис» двигался в районе дома № 5. На регулируемом пешеходном переходе проезжую часть решила перейти девочка. Мужчина проигнорировал «красный» сигнал светофора и на полном ходу сбил несовершеннолетнюю.
В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии 11-летняя девочка получила травмы. Ее доставили в больницу.