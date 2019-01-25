В Ростове 80-летняя женщина попала под колеса малолитражки



В Ростове пожилая женщина попала под колёса малолитражки. ДТП произошло вечером 27 января на пересечении проспектов Космонавтов и Королева, в районе рынка «Квадро».



По предварительной информации, 80-летняя женщина перебегала дорогу в неположенном месте. Не убедившись в безопасности, она вышла на проезжую часть. В этот момент на неё допустил наезд «Дэу Матиз». За рулём иномарки был 72-летний пенсионер.

- Пожилая ростовчанка получила различные травмы. На «скорой» её доставили в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



По факту происшествия начата проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.