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В Ростове 80-летняя женщина попала под колеса малолитражки

В Ростове 80-летняя женщина попала под колеса малолитражки
В Ростове пожилая женщина попала под колёса малолитражки. ДТП произошло вечером 27 января на пересечении проспектов Космонавтов и Королева, в районе рынка «Квадро».

По предварительной информации, 80-летняя женщина перебегала дорогу в неположенном месте. Не убедившись в безопасности, она вышла на проезжую часть. В этот момент на неё допустил наезд «Дэу Матиз». За рулём иномарки был 72-летний пенсионер.
- Пожилая ростовчанка получила различные травмы. На «скорой» её доставили в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

По факту происшествия начата проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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