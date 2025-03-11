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В районе Ростовской области при пожаре погиб 61-летний мужчина

В районе Ростовской области при пожаре погиб 61-летний мужчина
В Багаевском районе Ростовской области при пожаре погиб мужчина. Трагедия произошла 11 марта в станице Манычской.

Местный житель находился в своем доме на улице Мичурина. По предварительным данным, мужчина решил покурить в одной из комнат. Вероятно, пепел от сигареты попал на домашние вещи. В доме начался пожар. Соседи увидели дым и поспешили вызвать на место спасателей. К нужному адресу прибыли 8 пожарных на двух автоцистернах. К этому времени полыхал уже весь дом. Пожар удалось ликвидировать спустя два часа.

- К сожалению, в ходе тушения пожара был обнаружен погибший - 61-летний хозяин дома, - об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По одной из версий дознавателя, причиной происшествия могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.
Фото: ГУ МЧС по РО
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