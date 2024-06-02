В Ростовской области при пожаре из-за непотушенной сигареты погиб мужчина

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В городе Красный Сулин Ростовской области при пожаре погиб 43-летний мужчина. Трагедия произошла 1 июня в пятиэтажном доме на улице 50 лет Октября. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Пожар начался около 5:30 утра. Очевидцы сообщили о возгорании, и на место прибыли 16 пожарных-спасателей на четырёх спецмашинах. Из задымлённого здания они вывели пятерых человек, а десять эвакуировали.Огонь вспыхнул в квартире на первом этаже. При тушении пожара в одной из комнат обнаружили тело мужчины.По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.