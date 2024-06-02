Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области при пожаре из-за непотушенной сигареты погиб мужчина

В Ростовской области при пожаре из-за непотушенной сигареты погиб мужчина
В городе Красный Сулин Ростовской области при пожаре погиб 43-летний мужчина. Трагедия произошла 1 июня в пятиэтажном доме на улице 50 лет Октября. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Пожар начался около 5:30 утра. Очевидцы сообщили о возгорании, и на место прибыли 16 пожарных-спасателей на четырёх спецмашинах. Из задымлённого здания они вывели пятерых человек, а десять эвакуировали.

Огонь вспыхнул в квартире на первом этаже. При тушении пожара в одной из комнат обнаружили тело мужчины.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.