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В пожаре в частном доме погиб 64-летний житель Ростовской области

В пожаре в частном доме погиб 64-летний житель Ростовской области
В поселке Чертково Ростовской области произошел пожар, унесший жизнь 64-летнего сельчанина. Трагедия случилась утром 11 марта.

Пламя вспыхнуло в частном доме на улице Карла Маркса. Пожар за считанные секунды охватил деревянную постройку. С огнем боролись 6 спасателей на двух автоцистернах. К сожалению, в одной из комнат пожарные обнаружили тело 64-летнего хозяина дома.

По одной из версий регионального ГУ МЧС, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.
Фото: ГУ МЧС по РО
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